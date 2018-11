Rummenigge steht zur Bundesliga

Rummenigge sagte zu einer möglichen Superliga weiter: "Wenn so eine Anfrage kommt, ist es als Vorstandsvorsitzender meine Aufgabe, das zu prüfen. Wir stehen aber total zu unserer Mitgliedschaft in der Bundesliga und analog auch zur Uefa, welche die internationalen Wettbewerbe organisiert. Das wurde vom FC Bayern nie in Frage gestellt. Ich weiß nicht, woher diese ganzen Dinge kommen."