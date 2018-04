3. Doppelpack beim Barça-Rausch: Dieses Halbfinale war wohl die größte Euro-Nacht von Müller im Bayern-Trikot. Am 23. April 2013 schickte die Heynckes-Elf den FC Barcelona mit 4:0 nach Hause, Müller traf zum 1:0 (25.) und 4:0 (82.) - Grundlage für den Finaleinzug.

4. Der Wembley-Triumph: Die Krönung der Saison sah andere Protagonisten, vor allem 2:1-Siegtorschütze Arjen Robben. Müller, als offensiver Mittelfeldspieler hinter Mario Mandzukic aufgeboten, feierte an jenem 25. Mai 2013 im Finale von Wembley gegen Borussia Dortmund den größten Erfolg seiner Karriere.

5. Der Atlético-Fehlschuss: Müllers bitterster Moment: Nach dem 0:1 im Halbfinal-Hinspiel in Madrid hatten die Guardiola-Bayern am 3. Mai 2016 die Chance, das Endspiel zu erreichen. Vor allem Müller. Beim Stand von 1:0 (Alonso) scheiterte er in der 34. Minute per Elfmeter an Atlético-Torhüter Jan Oblak. Ein seltener, folgenschwerer Fehlschuss. Durch das 2:1 zog Atlético ins Finale ein.