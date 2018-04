FC Augsburg gegen FC Bayern: Die 28. Meisterschaft der Vereinsgeschichte winkt

Das Spiel der Bayern beim FC Augsburg wird ein ganz besonderes: Mit einem Sieg könnte der deutsche Rekordmeister bereits am 29. Spieltag seine 28. deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte klar machen. "Das ist ganz klar unser Ziel. Am Samstag wollen wir es auf jeden Fall festmachen, am liebsten aus eigener Kraft", wird Innenverteidiger Mats Hummels auf der Vereinshomepage zitiert.

Erfreuliche Nachrichten gab es am Donnerstag auch auf dem Trainingsplatz. Manuel Neuer, langzeitverletzter Torwart bei den Bayern, stand erstmals seit einem halben Jahr wieder im Tor und parierte einige Schüsse. Das Comeback des 32-Jährigen rückt näher.

Der FC Augsburg befindet sich in der Tabelle mit 36 Punkten auf dem zehnten Platz. Zum Vergleich: Die Bayern als Spitzenreiter haben fast doppelt so viele Punkte (69) auf dem Konto. Das Hinspiel in München im November endete 3:0 für die Bayern – damals erzielten Arturo Vidal und Robert Lewandowski mit einem Doppelpack die Tore.