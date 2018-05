Im Training am Donnerstag lief es für Vettel allerdings noch nicht rund, als Dritter hatte er 0,572 Sekunden Rückstand auf Ricciardo. Nachdem er zuletzt dreimal in Folge das Podest verpasste und nun 17 Punkte Rückstand auf WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton hat, steht Vettel unter Druck. "Wenn man auf die Rennen schaut, die wir trotz bester Chancen nicht gewonnen haben, dann müssen wir hier gewinnen", sagte er bei Sky: "Aber ich sehe das anders: Wir wollen hier gewinnen."

Lewis Hamilton

Trotz zuletzt zweier Siege in Folge ist der Weltmeister, der im Training Vierter wurde, in Monaco nicht der Topfavorit. Der lange Radstand seines Mercedes ist für die engen Kurven nicht optimal, im Vorjahr wurde der Brite nur Siebter.

"Wir haben viel gelernt aus dem letzten Jahr, da bin ich sicher. Aber Monaco ist eines der schwierigeren Rennen für uns", meinte der 33-Jährige, der seinen Vertrag bei Mercedes immer noch nicht verlängert hat. "Es besteht keine Eile", sagte Motorsportchef Toto Wolff.

Es sei ein Zeichen gegenseitigen Vertrauens, dass noch kein Kontrakt unterschrieben worden sei.

Die Red Bulls

Was gäbe es Schöneres für den britisch-österreichischen Rennstall, als seinen 250. Formel-1-Grand-Prix mit einem Sieg in Monaco zu krönen? Im Yachthafen Port Hercule hat Red Bull mit einem schwimmenden Mannschaftsquartier angelegt, dort soll nach dem Rennen am Sonntag die große Party des Teams stattfinden – mit einem Monaco-Sieger an Bord.

Die Wahrscheinlichkeit dafür steht nicht schlecht. "Red Bull ist in langsamen Kurven stark, und wenn die Höchstgeschwindigkeit auf der Geraden weniger entscheidend ist", sagte Wolff. Das Training am Donnerstag dominierten Daniel Ricciardo und Max Verstappen mit Platz 1 und 2. "Das war ein guter Start", sagte Ricciardo, "ich bin mir aber sicher, dass in der Qualifikation am Samstag Ferrari und Mercedes Druck aufbauen."

Schließlich will jeder Pilot den Siegerpokal aus den Händen von Fürstin Charlene entgegennehmen.

Weitere News zur Formel 1 finden Sie hier