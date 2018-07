München - Zu einer lauschigen Sommernacht passt der martialische Name eigentlich gar nicht – trotzdem haben sich am Freitag viele Münchner den Blutmond angeschaut. Früher dachte man, Grund für die besondere Mondfinsternis sei ein Streit zwischen Mond und Sonne. Die hat in diesen Tagen aber allerbeste Laune.