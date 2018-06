Fast sechs Jahre im Gefängnis Inaki Urdangarin: Schwager von König Felipe VI. tritt Haftstrafe an

Eine Entscheidung mit Folgen

Mit seinem Handeln hat Urdangarin nicht nur sich selbst geschadet. Auch Infantin Cristina, Sechste in der Thronfolge Spaniens, saß in den letzten Jahren mehr als nur einmal auf der Anklagebank. Sie musste sich wegen Beihilfe zum Steuerbetrug verantworten, wurde letztendlich aber freigesprochen. Dennoch hält die jüngste Tochter des ehemaligen Königs, Juan Carlos (80), seither ihr Leben sowie ihre vier Kinder, die sie gemeinsam mit Urdangarin hat, aus der Öffentlichkeit fern. Sie hat sich ein neues Leben in der Schweiz aufgebaut.