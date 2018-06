(Fast) Neu im "Fürstenhof" "Sturm der Liebe": Ehemaliger Kinderstar steigt mit Gastrolle ein

Zwei neue Gastrollen in der Erfolgstelenovela "Sturm der Liebe" (werktags, 15:10 Uhr, das Erste): Zum einen wird Schauspielerin Anina Isabel Haghani (29), die schon als Kind unter den Namen Anina Abt-Stein und Anina Abt-Siebold in TV-Produktionen wie "Schloss Einstein" (Hauptrolle, 2000-2003) zu sehen war, einsteigen. Sie wird die attraktive Karrierefrau Vivian Wiesner spielen, die das Herz von Boris Saalfeld (Florian Frohwein) zurückerobern möchte. Das Gastspiel startet mit Folge 2972, die voraussichtlich am 9. August ausgestrahlt wird, und es dauert sieben Episoden lang.