Fashion Show von Lascana Alessandra Ambrosio zieht in Berlin alle Blicke auf sich

Ambrosio ist das Kampagnen-Gesicht des Bade- und Dessousmoden-Unternehmens Lascana. Unter dem Motto "Your World, Your Rules" ließ sich Ambrosio in verführerischer Lingerie ablichten und geriet über das Shooting regelrecht ins Schwärmen. "Es war wirklich großartig. Und ich freue mich so, jetzt hier in Berlin zu sein". Für die Brasilianerin ist es bereits der dritte Besuch in der deutschen Hauptstadt.