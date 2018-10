"Farewell Yellow Brick Road" Elton Johns Abschiedstour: Er bringt seine Söhne mit auf die Bühne

Zwei Abende machte Musiklegende Elton John (71) im Zuge seiner "Farewell Yellow Brick Road"-Tour Halt im weltberühmten Madison Square Garden in New York. Es wird nach eigenen Angaben seine letzte Tournee sein, auf der er sich noch einmal gebührend und "mit einem großen Knall" mit mehr als 300 Konzerten weltweit von seinen Fans verabschieden will. Grund für seinen Rückzug ist allerdings nicht das Alter des Sängers oder aufkommende Müdigkeit nach über 50 Jahren im Showbusiness, sondern seine beiden Söhne Elijah (6) und Zachary (8). Nach der langen Zeit auf Tour haben Ehemann David Furnish (55) und die Kinder für den 71-Jährigen Priorität.