Fantasy-Serie holt elf Preise "Game of Thrones" räumt bei den Creative Arts Emmy Awards ab

Beeindruckende Performance: Bei der gestrigen Preisverleihung der Creative Arts Emmy Awards räumte der Serien-Hit "Game of Thrones" am ersten von insgesamt zwei Gala-Abenden stolze elf Preise ab. Die Fantasy-Reihe, die nach der achten Staffel im nächsten Jahr ihr endgültiges Ende finden wird, war zuvor in 15 Kategorien nominiert worden.