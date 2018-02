Fans und Blaskapelle Empfang am Flughafen: Die Silber-Helden dahoam

Ganz besonders im Fokus der Fotografen stand Seidenberg, der cool in seine Silbermedaille biss und gemeinsam mit seiner Tochter posierte. Zuerst hielt er sie im Arm, später saß sie auf seinen Schultern. Und ja: Ihr Papa hatte es im Deutschen Haus nach dem Olympia-Coup so richtig krachen lassen. "Seidi (also Seidenberg; Anm. Red.) ist unser Party-Animal", sagte Daryl Boyle mit einem Grinsen.

Seidenberg verliert Handy

Seidenberg lieferte quasi im doppelten Wortsinn eine Blaupause im Feiern. Exemplarisch die humorige Mitteilung auf seiner Facebook-Seite: "Leider ist mein Handy während einer exzessiven Parynacht im deutschen Haus verschwunden." Den Dimensionen des Erfolgs sei man sich in Südkorea noch nicht so recht bewusst gewesen, sagte Seidenberg. "Wir haben dort gar nicht so richtig mitbekommen, was hier in Deutschland so abgeht. Schon der Empfang in Frankfurt war großartig, genau wie hier in München."

"Morgen schlafe ich erst so richtig aus, und dann bringe ich meine Kinder in den Kindergarten", sagte Seidenberg. Bis Sonntag haben die Olympia-Cracks des EHC noch frei. Heute (19.30 Uhr), im drittletzten Hauptrundenspiel, ist der EHC zum Prestigeduell bei den Eisbären Berlin zu Gast. Auch eine Chance für die Talente im EHC-Kader. "Gut, dass wir noch bis Sonntag frei haben", sagten am Ende Seidenberg, Mauer und Boyle unisono. Zeit, um zurückzublicken: Auf Pyeongchang – Kanada, Russland. Und auf die "goldene" Silbermedaille.