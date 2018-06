Fans sollten sich aber nicht sorgen "Trooping the Colour": Die Queen musste alleine in der Kutsche sitzen

Prinz Philip hatte sich bereits im vergangenen Jahr offiziell in den Ruhestand verabschiedet und erklärt, dass er nicht mehr groß an offiziellen Terminen teilnehmen wolle. Außerdem steht ein für ihn ebenfalls wichtiger Termin ins Haus: Bereits am morgigen 10. Juni wird der Duke of Edinburgh 97 Jahre alt. Es ist anzunehmen, dass er sich in diesem Alter durchaus darauf in gewissem Maße vorbereiten muss, selbst wenn nur in privatem Kreise gefeiert werden soll. Zudem ist es nicht so, als ob die Queen tatsächlich heute Geburtstag hätte. Der Ehrentag der Königin ist eigentlich am 21. April, nur findet die "Trooping the Colour"-Parade immer erst am zweiten Samstag im Juni statt.