Fans sind entsetzt Kylie Jenner: Fünf Monate alte Tochter hat schon Ohrlöcher

Kylie Jenner (20, "Keeping Up With the Kardashians") hat vor ihren Fans gerade enthüllt, dass ihr fünf Monate altes Töchterchen Stormi bereits Ohrlöcher hat. Die 20-Jährige präsentierte sich mit ihrem Baby auf Snapchat. An den Ohren der Kleinen funkelten auffällige Ohrstecker. Dass Jenner ihrem Kind in diesem jungen Alter die Ohren durchlöchern ließ, stößt bei ihren Fans auf geteilte Meinung.