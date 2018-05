Fans sind begeistert Khloé Kardashian zeigt zum ersten Mal das Gesicht ihrer kleinen True

Einen Monat ist es her, dass True Thompson das Licht der Welt erblickt hat. Pünktlich zu diesem Anlass hat Mutter Khloé Kardashian (33, "Keeping Up With the Kardashians") nun erstmals ihre kleine Tochter der Öffentlichkeit präsentiert. Auf Instagram postete sie ein kurzes Video, das den Nachwuchs ganz verträumt in einem weißen Strampler zeigt, Snapchat-Filter inklusive. "Ich liebe dich, hübsches Mädchen", ist die Stimme der 33-Jährigen im Hintergrund zu hören.