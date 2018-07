Fans sind aus dem Häuschen Gerüchte überschlagen sich: Ist Beyoncé etwa schon wieder schwanger?

Was möchte sie damit sagen?

Im funkelnden Minikleid des französischen Modelabels Balmain stand Beyoncé im Rahmen ihrer "On The Run II"-Tour gemeinsam mit Ehemann Jay-Z (48, "Empire State Of Mind") auf der Bühne. Doch nach ihrem Song "Bonnie & Clyde" waren alle Augen plötzlich auf sie alleine gerichtet. Warum? Die Sängerin posierte vor den kreischenden Fans am Bühnenrand, ließ sich von der Windmaschine die Haare aus dem Gesicht wehen und legte sanft ihre Hand auf den Bauch. Auf Instagram hielt ein Konzertbesucher den kurzen Moment fest.