Fans können aufatmen Janet Jackson: Trotz Trauer lässt sie Festival-Auftritt nicht sausen

In einem Instagram-Video hatte Jackson sich am Mittwoch bei ihren Fans für die Anteilnahme am Tod ihres Vaters bedankt. "Danke für all eure Liebe und Unterstützung. Das bedeutet mir so viel in dieser Zeit. Ich kann es kaum erwarten, euch auf meiner Tour zu sehen. Erster Stopp: Essence Festival", kommentierte sie den Post.