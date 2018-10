Fans in großer Sorge "Game of Thrones": Hat Peter Dinklage Tyrions Tod angedeutet?

Hat Schauspieler Peter Dinklage (49) etwa das Schicksal seiner "Game of Thrones"-Figur Tyrion Lennister angedeutet? Oder lockt er die Millionen Anhänger der erfolgreichen Fantasy-Serie aus dem Hause HBO nur auf eine falsche Spoiler-Fährte? Denn der Darsteller des Fan-Lieblings hat im Gespräch mit der Seite "Vulture" einen Satz von sich gegeben, der seither zu munteren Spekulationen anregt: "Ich denke, er hat einen wirklich guten Abschluss bekommen", so Dinklage bezüglich seiner Rolle. "Egal, was es ist - der Tod kann ein toller Abgang sein."