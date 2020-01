La Manga - Auch in diesem Jahr haben sich die Verantwortlichen und Spieler des TSV 1860 wieder mit ihren mitgereisten Anhängern zum traditionellen Fanabend getroffen. Am Freitagabend lud die Löwen-Delegation um Cheftrainer Michael Köllner die geschätzt 70 bis 80 Fans in die "Bar Royal", um einen Plausch über Münchens große Liebe zu halten. Als Geschenk gab es blau-weiße Trainingslager-Schals.