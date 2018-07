Fan fragt nach Herzogin Meghan vermisst ihre Serie "Suits"

Nicht nur die Fans vermissen Rachel Zane. Auch Herzogin Meghan (36), die die Rolle der Rechtsanwaltsgehilfin in "Suits" spielte, bevor sie Prinz Harry (33) heiratete, scheint gerne an ihre Serienzeit zurückzudenken. Bei einem Auftritt in Dublin soll die 36-Jährige einem Fan gesagt haben, dass sie die Show vermisse.