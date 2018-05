München - Die Kartensituation für die Relegationsspiele der Löwen war chaotisch: Aufgrund des großen Andrangs gingen schon eine Viertelstunde vor Verkaufsbeginn die Server in die Knie, an der Geschäftsstelle bildete sich lange vor Öffnung der Schalter eine riesige Schlange und nun treibt der Schwarzmarkt die Preise in schwindelerregende Höhen. Kurzum: An eine Karte zu kommen, war beinahe unmöglich.