Die Obduktion habe den gewaltsamen Tod der Kinder bestätigt, sagte Oberstaatsanwalt Lorenz Haase am Montag. Zur Todesursache werde man aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben in der Öffentlichkeit machen. Die Mädchen im Alter von drei und sechs Jahren waren in der Wohnung ihres Vaters im Dresdner Stadtteil Gorbitz gefunden worden.