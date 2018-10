Familienplanung mit Freund Roland Klein Magdalena Brzeska spricht über ihre neue Liebe

Im September zeigte sich Magdalena Brzeska (40) auf dem Oktoberfest in München erstmals frisch verliebt mit ihrem neuen Freund Roland Klein (36) an ihrer Seite. Nur wenige Wochen später turtelten die beiden beim Finale des Cocktail-Wettbewerbs "Colegio & Competición" des spanischen Brandys Carlos I in Andalusien. Im Interview am Rand der Veranstaltung in der Bodega Osborne sprach das Paar erstmals ausführlich über ihre Beziehung.