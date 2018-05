Familien-Foto auf Instagram Nach 19 Jahren wieder vereint: Liam Gallagher trifft seine Tochter

Die Zeit war reif

Gegenüber dem britischen Klatsch-Portal "The Mirror" sagte Gallagher im Februar, dass er zwar Unterhalt für seine Tochter zahle, er es aber "nie geschafft" habe, Molly einmal persönlich zu treffen. Weiter fuhr der 45-Jährige fort: "Ich habe nie etwas gehört, dass sie mich treffen wollen würde." Doch nun sollte es endlich so weit sein, wie ein Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram zeigt. Gemeinsam mit Gallaghers Söhnen Lennon (18) und Gene (16) posieren die beiden Arm in Arm für die Kamera.