Familie wiedervereint "The Conners": Das verraten die ersten Fotos des "Roseanne"-Spin-Offs

Besonders ein Bild sticht heraus. Denn auf diesem sieht man die betrübten Gesichter von Dan (John Goodman), Darlene (Sara Gilbert) und Becky (Lecy Goranson). Die traurigen Mienen haben höchstwahrscheinlich etwas mit dem Ausstieg von Roseanne Barr zu tun. Denn ihre Figur Roseanne wird den Serientod sterben. Diesen Verlust des Familienoberhauptes muss die Familie erst mal verkraften, sie aber noch enger zusammenschweißen. Die erste "The Conners"-Folge wird "Keep on Truckin" heißen und am Dienstag, den 16. Oktober 2018 um 20 Uhr Premiere feiern.