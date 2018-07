Familie und Freunde waren dabei So feierte das Königshaus die Taufe von Prinz Louis

Familie und Freunde waren mit dabei

Der gut elf Wochen alte Prinz wurde in der Kapelle des St. James's Palastes in London getauft. Eine große Feier gab es allerdings nicht. Stattdessen beschränkten sich die Royals auf einen kleinen Kreis aus Familienmitgliedern und Freunden. So nahmen unter anderem die schwangere Pippa Matthews (34), die Schwester von Herzogin Kate, samt Ehemann und auch James Middleton (31), der Bruder der beiden, an der Zeremonie teil. Auch Michael (69) und Carole Middleton (63), die Eltern der Dreifach-Mama, waren vor Ort.