Familie oder Karriere? Rapperin Cardi B dachte über eine Abtreibung nach

"Ich habe schon kurz irgendwie daran gedacht", so die 25-Jährige. Schließlich sei die Schwangerschaft so nicht geplant gewesen und außerdem liege ein Jahr mit viel Arbeit vor ihr. Erst kürzlich hat die Rapperin ihr erstes Album "Invasion of Privacy" veröffentlicht und dazu steht später im Jahr auch noch eine Tour mit dem R&B-Sänger Bruno Mars (32, "That's What I Like") an.