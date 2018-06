Seine Herkunft

Toni Kroos kommt am 4. Januar 1990 in der DDR zur Welt – in Greifswald, einer Stadt in Vorpommern mit knapp 60 000 Einwohnern. Das Fußballspielen erlernt er beim Greifswalder SC, sein Trainer dort: Vater Roland. "Streng ist das falsche Wort. Aber ab einem gewissen Alter gehören eine gewisse Ordnung und Disziplin dazu", sagte er. # Doch auch Mutter Birgit, einst Badminton-Nationalspielerin für die DDR, prägt ihn sportlich. Anfang des Jahrtausends zieht die Familie nach Rostock um, wo Vater Roland einen Job als Jugendtrainer bei Hansa bekommt. Toni kickt für die dortigen Jugendteams – und zeigt überragende Leistungen.