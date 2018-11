Familie bestätigt den Tod Schauspieler Rolf Hoppe ist tot

Der beliebte Schauspieler Rolf Hoppe ("Alles auf Zucker!") ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Wie die "Dresdner Neuesten Nachrichten" berichten, starb Hoppe am 14. November im Kreise seiner Familie in seiner Wahlheimat Dresden. Dies bestätigte demnach sein Angehörigenkreis. Hoppe gehörte zu den bekanntesten und wichtigsten Schauspielern in der ehemaligen DDR.