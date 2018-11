Falscher Drehort? George Eads soll "MacGyver" verlassen

Eads spielt in dem Reboot Jack Dalton, ein Mitglied des Teams von MacGyver (Lucas Till). Zuvor war er 15 Jahre lang in der Erfolgsserie "CSI" zu sehen gewesen. Laut Insidern habe der Schauspieler schon vor einiger Zeit darum gebeten, aus der in Atlanta ansässigen "MacGyver"-Serie aussteigen zu können, um mehr Zeit mit seiner Familie in Los Angeles zu haben, heißt es weiter. Laut "Deadline" soll seine Figur aber nicht sterben, sodass er als Gaststar in die Serie zurückkehren könnte.