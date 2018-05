Dennoch hat der Verurteilte jetzt einen juristischen Sieg über den Verteidiger errungen. Das Landgericht Hamburg hat Stevens und dessen Verlag per einstweiliger Verfügung untersagt, in seinem Buch "9 1/2 perfekte Morde" weiterhin Unzutreffendes über Toth zu verbreiten. Tauchen die kritisierten Passagen in einer Neuauflage des Buches auf, droht ein Ordnungsgeld von 250.000 Euro – oder Haft.