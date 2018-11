Verkehrs-Experte rät zu Einspruch

Michael Haberland der Präsident von "Mobil in Deutschland e.V." findet in diesem Fall ist es ganz richtig gewesen nicht vom Gas zu gehen. "Alles was in irgendeiner Form lebensbedrohlich ist oder mit Leib und Leben zusammenhängt, ist ein guter Grund schnell zu fahren", sagt Haberland.