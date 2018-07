Fall aus Memmingen Frau umgebracht und verscharrt: Mordanklage gegen Duo

Memmingen - Die 35-Jährige hatte einen anderen Mann kennengelernt und wollte sich scheiden lassen. Deshalb sollen ihr Ehemann und sein Bruder die schon lange in Deutschland lebende Syrerin in Memmingen in eine Falle gelockt und erdrosselt haben. Den Leichnam sollen sie in einem Industriegebiet in der Nähe des Allgäu-Airports vergraben haben.