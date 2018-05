Falk, Sing meinen Song, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession

30 Alben und über 300 Singles. Ausnahmekünstlerin Mary Roos ist eine wahre Schlagerlegende. Ende der 1970er Jahre ist sie als bisher einzige deutsche Sängerin Stargast in der legendären Muppets-Show auf BBC und nimmt zwei mal am Grand Prix Eurovision teil. Auf dem Album "Denk was du willst" singt die Pfälzerin auch Swing, Chansons und Jazz. Heute bietet sie ihre größten Hits zum Tausch an: "Geh nicht den Weg", "Nur die Liebe lässt uns leben", "Amour Toujours", "Schau dich nicht um" und "Aufrecht geh'n (I walk tall)".