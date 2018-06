Falk, Sing meinen Song, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, Das Erste, Falk: Die Qual der Wahl, Anwaltsserie

Offergeld bietet Falk (Fritz Karl) an, das Restaurant zurückzubekommen. Und plötzlich muss sich Falk entscheiden, was er mit seinem Leben machen will: weiterhin als Anwalt arbeiten, oder ins Restaurant zurückkehren? Vor Monaten war die Antwort noch klar, doch jetzt? Auch Sophie (Mira Bartuschek) weiß nicht, wie sie auf Falks drohenden Abschied reagieren soll. Soll sie sich freuen, weil der Mann, über den sie sich immer wieder aufregen muss und den sie nie in der Kanzlei haben wollte, endlich geht? Auf der anderen Seite hat Falk ihr mit seinen ungewöhnlichen Methoden immer wieder geholfen - beruflich wie privat.