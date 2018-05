Falk, Harry und Meghan, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, Das Erste, Falk: Saubere Wäsche, Anwaltsserie

Ministerpräsident Stein (Arved Birnbaum) trägt gerne Dessous unter seinen Anzügen. An sich keine große Sache. Doch jetzt sind ihm anonym Fotos zugespielt worden, mit denen seine Leidenschaft droht, publik zu werden. Und so wendet sich Stein an die renommierte Düsseldorfer Anwalts-Kanzlei "Offergeld & Partner". Richard Offergeld (Peter Prager) weiß, bei wem solche heiklen Fälle am besten aufgehoben sind: bei seinem ehemaligen Mitarbeiter Falk (Fritz Karl), berühmt-berüchtigt für seine eigensinnigen, ja manchmal haarsträubenden Methoden. Das einzige Problem: Falk will kein Anwalt mehr sein!