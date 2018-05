Falk, Für Emma und ewig, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession

Der unbeschwerte Synthie-Drive Alphavilles und die klare, unverwechselbare Stimme von Marian Gold sind das Markenzeichen des Trios, das im Januar 1984 mit der Debut-Single "Big in Japan" aus dem Stand heraus einen ersten weltweiten Nummer-1-Hit landet. Außer diesem Evergreen werden bei "Sing meinen Song" die Hits "I die for you today", "Jet Set", "Because of You" und "Song for no one" neu interpretiert.