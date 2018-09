Bei Schalke riss die Serie von 19 Punkten aus sieben Heimspielen am 2. September mit dem 0:2 gegen Hertha. Der noch punktlose Vizemeister kassierte in jeder Liga-Aufgabe zwei Gegentore und ging jeweils mit einem 0:1-Rückstand in die Pause. Der Meister ist als einziges Team verlustpunktfrei und geriet nur beim jüngsten 3:1 gegen Leverkusen ins Hintertreffen. Zwei ihrer vier Niederlagen in der letzten Saison kassierten die Münchner nach Champions-League-Spielen (jeweils 1:2 in Gladbach und Leipzig).