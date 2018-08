Die Polizei warnt erneut vor dem Auftreten bzw. Anrufe falscher Polizei- oder Kriminalbeamter oder Staatsanwälten. Die Polizei bzw. die Staatsanwaltschaft würde niemals am Telefon Geldforderungen stellen. In Zweifelsfällen lassen Sie sich bitte Namen und Dienststelle des Polizeibeamten bzw. Staatsanwalt nennen und erkundigen sich durch einen Rückruf bei der Dienststelle nach der Richtigkeit der Angaben. Sollten Sie unsicher sein, rufen Sie auf alle Fälle den Notruf 110 an.