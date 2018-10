Fake-Blumen ade Haarkränze aus echten Blumen: Der neue Trend für das Oktoberfest

Blumenschmuck als Krönung für das Gesicht

"Ein strahlendes Gesicht sollte am besten mit einem Blumenschmuck gekrönt werden", erzählt Resch. Denn "mit frischen Blumen und einem tollen Make-up hat man einen super Auftritt auf der Wiesn", so die Managerin. Dafür braucht man lediglich einen Draht, ein Haarband, eine weiße Schleife und natürlich echte Blumen. Die Blüten werden zunächst von den Stängeln abgemacht und mit dem langen, dünnen Draht um das Haarband gewickelt. Am Schluss wird der Haarschmuck mit einem weißen Band am Kopf festgemacht. Übrigens: Wer es schlichter mag, kann sein Kränzchen auch einfach am Handgelenk tragen.