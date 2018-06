Faire Mode und trotzdem stylisch? Expertin verrät: Wie findet man die richtige Yoga-Kleidung?

Fair Fashion ist längst in der Yoga-Welt angekommen. Wer das passende Outfit für den Besuch seiner geliebten Yoga-Stunden sucht, kann der Umwelt etwas Gutes tun. Zahlreiche Labels bieten inzwischen moderne, hippe Active-Wear an, die ganz und gar nicht nach Öko-Hippie-Klischee aussieht. So bietet unter anderem das bekannte Modelabel Armed Angels bequeme Tops, Hosen und Wickeljacken an, die Conscious-Labels Hey Honey, OGNXY und Mandala haben sich hingegen auf die Produktion von fairer, nachhaltiger und teilweise veganer Yoga-Mode spezialisiert.