Wieviel Fahrspaß ist für 22.100 Euro käuflich? Eine der überzeugendsten Antworten auf diese Frage kommt ab Juli aus Köln: Sehr viel, wenn man die Scheine für einen neuen Ford Fiesta ST hinblättert. Was man dafür bekommt, liest sich in Zahlen schon mal sehr gut: 200 PS, 232 km/h Spitze, in 6,5 s von null auf 100, 290 Nm Drehmoment, die bereits ab 1.600/min anliegen. Doch damit nicht genug: Passend zur vielversprechenden Papierform setzt sich die kleine Kölner Kanone lautstark in Szene, denn der EcoBoost-Dreizylinder brüllt, brabbelt, bollert und sprotzt so rotzfrech drauflos, dass es eine wahre Freude ist. Nicht mal das geübte Ohr merkt ohne Weiteres, dass Lautsprecher den ohnehin knackigen Triple-Sound nochmals verstärken. Akustisch ist mit dem neuen Fiesta ST schon mal Gänsehaut-Feeling garantiert.