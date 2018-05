Ziel sei es, Innenstadt-Besucher am Rande der sogenannten "City Zone" in Parkhäuser zu locken und dann kostenlos ins Zentrum zu fahren. So könne sowohl der Verkehr als auch die Luftbelastung massiv reduziert werden. Insgesamt soll die Nutzung von acht Haltestellen rund um den Königsplatz, den zentralen Knotenpunkt der Stadt, an dem (fast) alle Linien des Nahverkehrs zusammenlaufen, kostenlos werden.