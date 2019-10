Das Umland

Einige Haltestellen liegen künftig in zwei Zonen. Etwa "Allach", das sowohl in der Innenraumzone "M" als auch in Zone 1 liegt. Je nachdem also, ob man stadteinwärts oder auswärts fährt, kann man die richtige Zone und damit den günstigeren Preis wählen. Das Ticket können nun sogar Fahrgäste aus Aschheim, Deisenhofen, Karlsfeld, Ottendichl, Oberhaching, Stockdorf, Putzbrunn verwenden und sparen fast 40 Prozent bei Monats-, Abo- und Jahreskartenpreisen.