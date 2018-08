Schwabing-Freimann - Am 8.45 Uhr ist in den U-Bahnen der Stadt höchste Pendler-Zeit. Da soll es schnell gehen. Tut es am Montagmorgen bei der U6 im Münchner Norden aber nicht. Dort gibt es ab sofort wochenlange Sperrungen wegen Bauarbeiten. Als die AZ dort am Montagmorgen in Fröttmaning ankommt, trifft sie aber auf viele Pendler, die nichts davon mitbekommen haben, dass sie hier in den nächsten Wochen umsteigen müssen.