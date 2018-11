München - Wer die Tram am Sendlinger Tor und in der Müllerstraße nutzt, wird jetzt einmal tief durchschnaufen müssen: Die Arbeiten an den Gleisen in diesem Bereich werden sich länger hinziehen. Wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) am Mittwoch mitgeteilt hat, verzögert sich die Fertigstellung der neuen Tramschienen bis zum 10. Februar. Eigentlich sollte alles schon am 8. Dezember fertig sein.