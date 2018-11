Waldkraiburg - Am Sonntagnachmittag ist es im Landkreis Mühldorf zu einem heftigen Verkehrsunfall gekommen. Eine Frau war gerade auf der Kreisstraße MÜ5 in Richtung Schönberg unterwegs, als sie mit ihrem Opel Corsa von der Straße abkam und frontal in einen Baum raste. Durch die hohe Wucht des Aufpralls wurde ihr Auto wieder zurück auf die Straße geschleudert.