Was war passiert? Gegen 12.35 Uhr befuhr ein 42-jähriger tschechischer Sattelzugfahrer die Traunsteiner Straße mit seinem Lkw in Richtung stadteinwärts, als er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve zu weit nach rechts kam - und die Kontrolle über sein Fahrzeug.