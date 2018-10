Fahrende Community Riccardo Simonetti geht mit Fans und Freunden auf Bustour

Britney Spears ist sein großes Vorbild

Seine Fans liegen Riccardo Simonetti sehr am Herzen. Seine erste eigene TV-Show "Riccardo's Dream Date", die im letzten Jahr an den Start ging, war die erfolgreichste deutsche Eigenproduktion des Pay TV-Senders E! Entertainment. Das so positive Feedback der Fans auf seine Sendung führte zu diesen vier ganz besonderen Folgen: "Ich wollte ihnen etwas zurückgeben, so kam die Idee zur Fan Edition", so Simonetti. Während in der ersten Staffel der Blogger und Moderator einen Tag mit Prominenten verbrachte und ihnen einen Herzenswunsch erfüllte, nimmt er jetzt seine Fans bei der Hand und trifft mit ihnen gemeinsam ihre Idole.

Die Fans konnten sich per Instagram-Video bewerben und sich ein Traumdate mit dem jeweiligen Star wünschen. "Vor allem Schauspieler Jason Priestley staunte nicht schlecht. Sein weiblicher Fan hatte sein Autogramm als Tattoo auf der Haut", erinnert sich Riccardo Simonetti an das Date mit dem "Beverly Hills, 90210"-Star. Dem Moderator gefällt besonders die Offenheit und Menschlichkeit, die die Stars bei den Begegnungen zeigten. Für den Blogger selbst käme nur eine Dame in Frage, wenn er sich ein Dream Date wünschen dürfte: "Britney Spears. Sie hat mir Selbstbewusstsein und den Mut gegeben, sich auszuleben, auch wenn man nicht in die Ideale der Gesellschaft passt", so Simonetti.

Seine Freunde gönnen ihm seinen Erfolg von Herzen. "Ricci ist ein Mensch, der von innen und außen einfach nur schön ist. Er hat ein großes Herz, ist am Boden geblieben und verstellt sich nie", schwärmt "ms_wunderbar"-Bloggerin Verena Prechtl über ihren Kumpel. "Er ist straight, zieht sein Ding durch und will seine Aufmerksamkeit nutzen, um gute Werte zu vermitteln", findet auch "stylejunction"-Bloggerin Eileen Jordan nur warme Worte für ihren guten Freund. Vor sechs Jahren haben sich die drei durch die gemeinsame Blogger-Tätigkeit kennengelernt. "In unserer Freundschaft geht es aber nie um die Arbeit, das trennen wir komplett", so Jordan.

Stars zeigen sich offen und nahbar

Nach einem Stopp am Viktualienmarkt, auf dem "Riccardo's Dream Date" mit Jenny Elvers in Staffel eins gedreht wurde, und einem kleinen Quiz über Riccardo endet die Bustour. Die Fans und Wegbegleiter können anschließend auf der Kinoleinwand sehen, wie sich "ihr" Riccardo als Moderator schlägt. Gemeinsam darf sich die Gruppe mit weiteren Fans des Influencers die ersten beiden Folgen von "Riccardo's Dream Date - Fan Edition" ansehen. So trällert Iggy in der ersten Folge mit Fan Andrea und Riccardo Simonetti den Spears-Klassiker "I'm not a girl, not yet a woman" während Sylvie Meis in Folge zwei die High Heels an den Nagel hängt und mit ihrem Fan Manni und dem Moderator in den Boxring steigt.

Er hat noch viel vor

Natürlich bespielt Riccardo Simonetti neben seinen TV-Auftritten auch weiter seine Social-Media-Kanäle, allein auf Instagram folgen ihm 162.000 Fans. Im Kino ist er aktuell als Synchronsprecher im Animationshit "Die Unglaublichen 2" zu hören und erst vor Kurzem veröffentlichte er sein eigenes Buch "Mein Recht zu funkeln". Gerne würde das Multitalent auch mehr schauspielern, wie er nach der Premiere von "Riccardo's Dream Date - Fan Edition" verrät. Was es mit dem Schnauzer auf sich hat, den er gerade trägt, werde er auch bald verraten, gibt sich Simonetti geheimnisvoll. Auf eine Fanfrage hin, ob er denn Berlin verlassen könnte und in seine Lieblingsstadt L.A. ziehen würde, wägt er mit einem Grinsen ab: "Vielleicht irgendwann mal. Aber jetzt braucht mich Deutschland erst mal noch." "Riccardo's Dream Date - Fan Edition" läuft ab dem 15. Oktober immer montags um 20:15 Uhr exklusiv auf E! Entertainment.