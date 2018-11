Das Cockpit ist bunt und modern – gegen Aufpreis

Besonders vielfältig sind die Individualisierungsmöglichkeiten. Innen stehen Dekorleisten in den "Farbwelten" gelb, mint und silber zur Wahl, und LED-Lichter tauchen den Innenraum in 30 verschiedene Farben von weiß bis violett: Allein für die optische Gestaltung gibt es nach Angaben von Audi rund zehn Millionen Kombinationen. Farbliche Akzente im Cockpit ­etwa, um das schlichte Schwarz aufzupeppen. Schon wirken die teils harten Kunststoffe nicht mehr ganz so billig – nach "Premium" sieht das Ganze in der Basisversion wahrlich nicht aus.