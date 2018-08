In der Stemplingerstraße auf Höhe des Hallenbads traf sie auf die beiden Männer, die die Polizei als dunkelhäutig beschreibt. Gegen 2 Uhr morgens, nachdem sie die Frau etwa einen Kilometer lang begleitet hatten, zogen sie die junge Frau dann plötzlich in eine Hofeinfahrt in der Gabelsbergerstraße. Dort zogen sie sie aus und vergewaltigten sie anschließend gemeinsam. Das Opfer konnte sich wehren und die beiden Männer so nach einiger Zeit in die Flucht schlagen.